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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 116 ألف طلب تصالح بـ522 مليون جنيه

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:46 م
اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الدين،
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 116 ألف و674 طلب تصالح بقيمة 522 مليون و402 ألف جنيه، لافتًا إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدًا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

أضاف محافظ كفر الشيخ، فى بيان الإثنين، أن مد فترة التصالح لنهاية مارس الجاري فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، فى ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التى أعلن عنها فى الجريدة الرسمية، ما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، إضافة لإطلاق البوابة الالكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

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