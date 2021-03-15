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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: بايدن لن يزيد ضرائب من يقل دخله عن 400 ألف دولار

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:45 م
بايدن
بايدن
وكالات
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زال ملتزما بتعهده الذي قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية لعدم زيادة الضرائب على الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار.

وقالت ساكي إن إدارة بايدن تعمل عن كثب مع أعضاء الكونجرس بشأن أفضل السبل لتمويل خطط لحزمة طموحة للبنية التحتية، لكن تلك الخطط لم يتم حتى الآن وضع اللمسات النهائية عليها.

وأضافت أن بايدن "يعطي الأولوية والتركيز دوما للأفراد الذين يدفعون حصتهم العادلة (من الضرائب) ويركز أيضا على الشركات التي ربما لا تدفع حصتها العادلة."

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