رؤساء مدن القليوبية يشنون حملات مكبرة لرفع القمامة

شن رؤساء المدن فى القليوبية حملات مكبرة على الشوارع والميادين العامة لرفع كافة المخلفات والقمامة للحفاظ على المنظر الجمالى بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تابع تابع رؤساء المدن اعمال النظافه ورفع المخلفات من القرى والميادين والشوارع والطرق.ففى مدينة بنها وجه المهندس على عبد الستار رئيس المدينه باستمرار رفع المخلفات الموجودة بالشوارع علي مدار اليوم حيث قامت الوحده المحليه بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية بالمجلس برفع المخلفات والاتربة بالشوارع وامام المدارس والطرق العامه وتم رفع ما يقرب من 20 طن مخلفات بالشوارع ونقلها للمدفن الصحي بأبو زعبل.وقامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ برئاسة احمد الوزيرى رئيس المدينه بحمله استهدفت طريق خط 12 برفع الأتربة والمخلفات على جانبى الطريق وتوسعته منعا لوقوع الحوادث.وتفقد اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه يرافقه نواب الحي ومدير النظافه اعمال كنس ونظافه وتجريد الأتربة بشارع احمد حلمي وكوبري عبود بجوار مستشفي الناس أمام موقف الزهور وقامت إدارة النظافة برفع ١١٠ أطنان من المخلفات من أمام مسجد التوحيد ومنطقة أم بيومي بشارع أحمد عرابي.وفى كفر شكر تابع اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة أعمال رفع القمامه والمخلفات من شوارع عددا من قرى المركز حيث تم رفع مايقرب من 125 طن قمامة ومخلفات بالشوارع والطرق والميادين وقرى الوحدات المحلية بمعدات وعمال مجلس المدينة باشراف مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة.