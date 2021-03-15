الجيش اليمني: مقتل 16 حوثيًا شرق صنعاء

تمكن الجيش اليمني، اليوم الإثنين، من القضاء على 16 عنصرًا حوثيًا في جبهة الجدعان، شرق محافظة صنعاء.وقال مصدر عسكري في تصريح أورده موقع "سبتمبرنت" اليمني إن الجيش كسر هجومًا شنته الميليشيا الحوثية على مواقعه في جبهة الجدعان، مؤكدًا مصرع 16 عنصرًا حوثيًا وإلقاء القبض على آخرين.وأضاف أنه بالتزامن استهدفت مدفعية الجيش مواقع الميليشيا في منطقة نبعة ومحيطها، أسفرت عن تكبيد الميليشيا خسائر أخرى في العتاد والأرواح.