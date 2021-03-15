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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شركة خدمات إعلامية بدون ترخيص في الدقهلية

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:40 م
ضبط شركة خدمات
ضبط شركة خدمات
عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على شخص يدير شركة عن طريق موقع إلكترونى غير مرخص في الدقهلية، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة لتقديم الخدمات الإعلامية عن طريق موقع إلكترونى "بدون ترخيص" كائنة بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج تشغيل مقلدة ومنسوخة "منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية" دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وتم التقابل مع (نجل مالك الشركة) وضبط بمقر الشركة (عدد 2 وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج وأنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية – جهاز راوتر للاتصال بالإنترنت قرابة 4 آلاف عبوة منتجات طبية "منتهية الصلاحية"، ومجهولة المصدر والمنشأ عدد كبير من العبوات الكرتونية المعدة للتغليف لمنتج دوائى) وبمواجهة المذكور اعترف بمساعدة والده في إدارة الشركة المشار إليها وأن المضبوطات بقصد البيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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