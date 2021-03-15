زيارة جديدة لـ شادى عبد السلام.. بدم الذاكرة ممثلون يصبحون ورثة

"كانت اللوحة تبدو أمامى ناقصة، كانت تريد أن تتحرك، ولم تكن الصور تتحرك إلا فى السينما"

شادى عبد السلام







التاريخ يندفع أمامك حيا





شادي عبد السلام شابا





الدولة وصناعة السينما

معبد إدفو





"وصف مصر سينمائيا"

الفنان الذى يخيل له أنه لكى يغزو أوروبا عليه أن يخرج فيلما عن الفراعنة أو فيلما عن تاريخ مصر عموما فإن هذا الفنان لا يزيد عمن يصنع التماثيل الجبس المزينة ويجرى خلف السائحين فى إلحاح فإذا اشتروا منه شيئا فإنما لكى يتخلصوا منه وليس لقيمة التمثال نفسه".





قضيتى هى التاريخ الغائب أو المفقود

نعود مرة ثانية لمجدي عبد الرحمن في المرجع المشار إليه سابقا، إذ ينقل لنا على لسان شادي عبد السلام: "إننى أسعى لسينما تفيد الناس، تعلمهم لكن بفن، وكان على أن أكتشف طريقة أو أسلوبا سينمائيا جديدا، فيلم تعليمى دون جفاف، فيلم يعطى المعلومة ويراعى الإنسان ولا يخلو من المتعة، فيلم طريقة السرد فيه متقدمة والمعلومات مبسطة ويخلو فى الوقت نفسه من عبارات المتخصصين الضخمة والتى قد لا تصل للمتفرج العادى الذى أسعى إليه، إنما اخترت أن أتوجه للأسرة المصرية العادية، الأسرة التى جلس أمام التليفزيون بكل أفرادها، وأعتقد أننا لو أردنا المستقبل أو لو أردنا إحداث أى تحسين فعلينا الاهتمام بالبيت المصرى لأنه هو المستقبل، ومنذ بدأت أعمل وأنا أعتقد أن لى قضية، قضيتى هى التاريخ الغائب أو المفقود، الناس الذين تراهم فى الشارع والبيوت والمزارع والمصانع، هؤلاء الناس لهم تاريخ، ساهموا يوما فى تشكيل الحياة بل وفى صنع الحياة أغنوا الإنسانية، كيف نعيدهم للدور نفسه، كيف نستعيد مساهمتهم الإيجابية والقوية فى الحياة، لابد أولا أن يعرفوا من هم، وماذا كانوا وماذا قدموا، لابد أن نوصل بين إنسان اليوم وإنسان الأمس لنقدم إنسان بكره، هذه هى قضيتى".





نستكمل فى هذه الحلقة سيرة شادى مع السينما كصناعة حتى رحيله، وكمال نقل مجدي عبد الرحمن عن شادي في مجلة القاهرة عدد "145" يقول شادي: "اكتشفت أننى لم أكن أحيا، كنت ميتا، هناك تعثر على حقيقتك وتتحسسها ممتدة موغلة فى الزمن، أربعة آلاف، خمسة آلاف عام، هناك ترى جنودا مصريين، مصريين حقا كأنما التاريخ يندفع أمامك حيا لاهثا شىء لا يمكن أن يوصف، اضطرنى إلى مراجعة كل مواقفى القديمة وانعكس هذا بالضرورة على الفيلم ذاته، كان ممكنا أن أقدم أى شىء فى العام نفسه أو العام الذى يليه ولكن فى كل مرة كنت أذهب إليها هناك لأشهد العودة الحية لـ"جيوش الشمس" إلى مقرها القديم، كنت أراجع المادة المصورة من جديد، وربما هممت فى مرة بإلقاء معظمها فى البحر، كان لابد أن يجىء التعبير مصريا صميما كما فى العبور مصريا صميما.أطالب الدولة بالتدخل فى صناعة السينما بالاستديوهات المطورة والمعامل الحديثة بالإضافة إلى القيام بإنتاج الأعمال الضخمة التى تتجاوز إمكانيات الأفراد وأن تكف الدولة عن هذه العملية الخاسرة تماما فى مساعدتها أشخاص على الإثراء مقابل أن يقوموا بإنتاج أفلام هزيلة، يجب أن تمتلك الدولة قطاعا عاما فى السينما بحيث يتصل هذا القطاع بالحلقات التى قبله وهى معاهد وزارة الثقافة، فالدولة تعلم الطالب فى المعهد، وبعد تخرجه مطلوب منها أن توفر له العمل الذى تخصص فى دراسته، فى القطاع العام الذى تملكه، فتضمن بذلك ألا يهدر المال والمجهود الذى أنفقته فى تعليمها لأبنائها، باختصار لا يمكن للسينما فى مصر أن تستغنى عن الدولة، كما أنه من واجب الدولة ألا تتخلى عن السينما.وفي مقال لصلاح مرعي بعنوان "الحصن فيلم لم يكتمل" نشر في مجلة "القاهرة" بتاريخ فبراير 1995 يتحدث شادي فيقول: "أعمل مع ثلاثة من المخرجين: إبراهيم الموجى، عاطف الطيب، محمد شعبان، فى فيلم عن إدفو وهى قرية صغيرة فى الصعيد تبعد عن القاهرة حوالى 1000 كيلو متر تقع بين الأقصر وأسوان ومثل معظم قرى الصعيد بنيت هذه القرية فى الأصل حول معبد قديم من معابد القرن الثالث قبل الميلاد على أنقاض معابد أخرى سابقة حتى يصل تاريخ هذه المنطقة إلى أربعة أو خمسة آلاف سنة، ذهبنا معا إلى هذه القرية وقمنا بدراستها على الطبيعة ومن خلال المراجع العلمية، وسيقوم كل منا بإخراج فيلم قصير عنها تطرح فيه وجهة نظره الخاصة، هذه التجربة بداية لسلسلة أفلام تحت عنوان "وصف مصر سينمائيا"، سنحاول أن نمر على قرى مصر ومدنها مما له معالم خاصة، نجمع سينمائيا معلومات عن مصر المعاصرة وتاريخها ووضعها الاجتماعى وعاداتها وفنونها الشعبية، المعلومات وحدها لا تكفى، المهم أيضا أحاسيس المخرج ووجهة نظره الخاصة، نحن نحاول من خلال هذا المشروع أن نقدم وجه مصر كما نراه، ومن خلال هذ العمل نحاول البحث عن شكل سينمائى جديد ربما يكون أكثر أصالة وارتباطا بنا من الأشكال المنقولة عن السينما الأوروبية.