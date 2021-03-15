تونس والبنك الدولي يبحثان دعم التعاون في المجال الصحي

بحث وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم الإثنين، مع وفد عن البنك الدولي برئاسة فريد بالحاج، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، آفاق التعاون في المجال الصحي.كما بحث الطرفان - بحسب بيان وزارة الصحة التونسية - مساندة البنك الدولي للحملة الوطنية للتطعيم ضد (كوفيد-19)، ودعم البرامج الوطنية للصحة الهادفة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.من جهة أخرى، أشرف وزير الصحة التونسي، في وقت سابق اليوم، على جلسة عمل خصصت لدراسة سبل تنفيذ حملة التطعيم ضد (كوفيد-19) لكافة مهني الصحة بالقطاعين العمومي والخاص.وتطرق الجانبان خلال الجلسة إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية لحث المواطنين التونسيين على الإقبال على التسجيل بالمنصة الإلكترونية Evax، لتلقي التطعيم الخاص بكوفيد-19.