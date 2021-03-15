أسر الشهداء: الرئيس السيسي أب لأبناء الأبطال الذين ضحوا من أجل مصر

أكد أهالى وأسر شهداء محافظة القليوبية المشاركون فى الندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أب لكل أبناء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على امن الوطن والمواطن.جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمها مجمع اعلام بنها اليوم بحضور العميد عبد اللطيف أبو الخير المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية والعميد ممدوح المصرى مدير ادارة حقوق الانسان بمديرية الأمن والدكتور رمضان عرفة مدير عام اعلام القليوبية، لتكريم عدد من أسر شهداء الوطن ومصابي العمليات الحربية.قالت منى الحديدى مدير مركز اعلام بنها إن الشهيد هو الذى يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى فى سبيل الله وذلك لما رآه من فضل ربه وما أعده الله للشهداء ونحن لا نملك ألا أن نحنى الرؤوس لهؤلاء الأبطال من تلك الأجيال العظيمة على ما قدموه لشعب مصر من تضحيات باذلين أرواحهم فداءً لوطنهم لترفع راياته عالية.وأكدت ريم حسين مدير مركز النيل للإعلام ببنها أن يوم 9 مارس من كل عام هو تاريخ سطره دماء الشهداء نفتخر بهم ونعتز بما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل من تضحيات ويقدموا يومًا بعد يوم شهداء لهذا الوطن، وسوف يظل ذلك اليوم علامة فارقة فى تاريخ الأمة المصرية ودرسا لأجيال متعاقبة على مدى التاريخ، مشيرة إلى أن مصر وما تحققه من بناء وتنمية فى كل المجالات تحت رؤية قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى هو تحقيقًا لحلم المصريين لحياة كريمة ولتحقيق الخير للوطن وشعبه وفى نهاية الحفل الذى شارك فيه لفيف من ضباط القوات المسلحة والشرطة واسر الشهداء والمجتمع المدنى وشباب الجامعة.