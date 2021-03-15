5 صور من كواليس تصوير فيلم «ريتسا» تجمع حميدة والفيشاوي

نشر المنتج أيمن يوسف، مجموعة من الصور خلال تصوير الفيلم السينمائي الجديد "ريتسا"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، والتي جمعت بين بطلي العمل الفنان محمود حميدة والفنان أحمد الفيشاوي.وعلق يوسف على الصور قائلًا: "أي عدسة تستطيع أن تتحمل كل هذه الكاريزما".فيلم "ريتسا" بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، مريم الخشت، كارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف يوسف أيمن يوسف شركة الجذور للإنتاج الفنى، وإخراج أحمد يسرى.