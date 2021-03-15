الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: إصابة 52 ألف طفل بكورونا

ذكرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن 52 ألفا و695 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الأطفال قد تم تسجيلها الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة.وأوضحت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هذا يعد الأسبوع الثامن على التوالي الذي يشهد انخفاضا في الإصابات الجديدة.وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الأطفال لا يزالون يمثلون أكثر من 13% من جميع حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة وأن أكثر من 3.28 مليون طفل أصيبوا بكو رونا منذ عام 2020 الماضي.يشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 29.5 مليون حالة.