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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السكة الحديد»: تعديل وقوف بعض القطارات أسعد الركاب

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:55 م
السكة الحديد
السكة الحديد
علا غزال
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد سعادة ركاب الوجهين البحري والقبلي عقب تشغيل عدد من القطارات الإكسبريس الجديدة، وتوفير خدمة جديدة ومميزة لهم.

أضافت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الهيئة تسعى بشكل دائم لتوفير مستوى مميز من الخدمة لجمهور الركاب والسعي للوصول لخدمة تليق بالمواطن المصري، وبداية من اليوم تم تعديل وقوف بعض القطارات بمحطة سمالوط وفرشوط ومنها:

- قطار 1010 إكسبريس روسي القاهرة أسوان يقف بمحطة فرشوط حيث يصلها الساعة 8:34 ويقوم منها الساعة 8:37
- قطار 1005 اكسبريس روسي أسوان القاهرة يقف بمحطة فرشوط حيث يصلها الساعة 16:42 ويقوم منها الساعة 16:44
- قطار 1015 اكسبريس روسي أسوان القاهرة يقف بمحطة سمالوط حيث يصلها الساعة 4:11 ويقوم منها الساعة 4:13

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