وزير المالية: المواطن سيشعر بزيادة الرواتب لأنها أكثر من ضعفي التضخم
الإثنين 15/مارس/2021 - 08:33 م
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحاز دائما للمواطن وتحسين مستوى معيشته، مشيرا إلى أن تحريك الرواتب سيستفيد منه 5 ملايين موظف.
ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه سيتم تحريك الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية، وسيتم إعلان الجدول لتحريك الدرجات.
وأكد معيط أن المواطن سيشعر بزيادة حقيقية في الرواتب، لأن الزيادة أكبر من ضعفي التضخم الموجود، مردفا: "هذه الزيادة لتعويض جزء للفترات التي حدث فيها إصلاح اقتصادي، وكانت الزيادات أقل من التضخم".