وزير المالية: المواطن سيشعر بزيادة الرواتب لأنها أكثر من ضعفي التضخم

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحاز دائما للمواطن وتحسين مستوى معيشته، مشيرا إلى أن تحريك الرواتب سيستفيد منه 5 ملايين موظف.













ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه سيتم تحريك الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية، وسيتم إعلان الجدول لتحريك الدرجات.











