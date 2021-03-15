«الغرف السياحية» يعلق على بطلان انتخابات الاتحاد

أصدر الاتحاد المصري للغرف السياحية الإثنين بيانًا تعقيبًا على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا برفض الطعون المقدمة على حكم بطلان انتخابات الاتحاد والغرفة السياحية.وقال الاتحاد: إن الحكم سيقتصر تنفيذه على حل مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وفقًا لما قضى به الحكم فى منطوقه وبما ورد بأسبابه التى تضمنت بطلان انتخابات الغرفة نظرًا لعدم تخصيص مقعد مستقل لشركات الإدارة بالمجلس، ولم يتضمن الحكم بطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ولم يصدر حكم بشأن انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.أكد الاتحاد احترامه الكامل لأحكام القضاء وأي قرار تصدره وزارة السياحة والآثار بشأنها وأنه يبادر إلى تنفيذها وفقًا لصحيح حكم القانون وبما ستكشف عنه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن كيفية تنفيذ الحكم، وأن مجلس إدارة الاتحاد مستمر فى عمله فى خدمة قطاع السياحة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.