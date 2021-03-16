تشريعات وبنية تحتية.. كيف تحولت مصر إلى مركز لجذب الاستثمارات؟

تشريعات جديدة



دعم البنية التحتية



برنامج الاصلاح الاقتصادي



وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم خطة لتحويل مصر لمركز جاذب للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، لما للاستثمار من دور هام فى توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وضخ سيولة في السوق وإتاحة منتجات للتصدير ومن ثم ضبط الميزان التجاري، والترويج للمنتجات المصنعة للاقتصاد المصرى.استطاعت وزارة الاستثمار آخر عامين الانتهاء من تشريعات وقوانين استثمارية كان لها الفضل في جذب تلك الاستثمارات مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون الشركات وقانون تعديلات رأس المال والانتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية وتنفيذ أكبر عدد من مراكز المستثمرين في جميع المحافظات وغيرها من الخدمات التي تقدم للمستثمر للقضاء على الروتين والبيروقراطية من أجل السرعة في إنهاء الإجراءات للتسهيل على المستثمر.وشهد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة بنسبة 11%، ليصل إلى 9 مليارات دولار عام 2019، بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية البالغ (45.4 مليار دولار).كما بلغ معدل الاستثمار الاجنبي المباشر 8.1 مليار دولار عام 2018، بالمقارنة بـ 7.4 مليار دولار عام 2017.دعم البنية التحتية وتقويتها هدف سعت الحكومة لتنفيذه فى السنوات الماضية، لما لها من دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، وضخت الدولة خلال الأربعة أعوام الماضية استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه للتوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، والتي ساهمت فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.ونفذت مصر 38 كوبرى قبل عام 2014، وبعد هذا العام وخلال ال6 سنوات الماضية تم التخطيط لإنشاء 22 محور جديد على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه بمعدل محوران كل عام وبنسبة تصل إلى 55% من الكبارى القائمة على النيل منذ بدء إنشائها فى عهد محمد على، بالإضافة إلى تنفيذ 11 محور بعد 2014 وجارى تنفيذ 7 محاور ومخطط تنفيذ 4 محاور، وبذلك وصل الإجمالى إلى 60 (محـور كوبرى)، حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وسكنية جديدة.أشادت كافة المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية بتحسن الاقتصاد المصرى، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادى من تحسن تصنيف مصر الائتمانى وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، وتوجه بعض الشركات لتوسيع استثماراتها في مصر، وبدأ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام2016.وتمكن الاقتصاد بعد تطبيق سياسته الإصلاحية من رفع معدلات النمو من اثنين في المئة إلى 3.5 في المئة طبقًا للتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات البطالة إلى 7.3 في المئة مقارنة بنحو 9.6 في المئة خلال العام الماضي، ما يؤكد سلامة الإجراءات الحكومة تجاه الإصلاح الاقتصادي الذي جعل مصر ضمن ثلاث دول على مستوى العالم تحقيقًا لمعدلات نمو خلال كورونا.