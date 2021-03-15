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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الشباب يبحث مع رئيس البريد أوجه التعاون وتقديم خدمات متميزة بمراكز الشباب

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:19 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
طارق عتمان
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التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، لبحث سبل التعاون بين المؤسستين والخدمات التي من الممكن تقديمها من خلال البريد المصري بالأندية ومراكز الشباب، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور قيادات الوزارة والهيئة.


ووجه "صبحي" بدراسة هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة القومية للبريد لتطوير الخدمات المقدمة بمراكز الشباب، وجذب الخدمات لها، مما يعود بالنفع على تلك الأماكن من خلال زيادة أعداد مرتادي مراكز الشباب وتوسيع أماكن تقديم الخدمات للمواطن المصري في إطار ما تسعي اليه الدولة المصرية في تبسيط كافة الإجراءات وتوفيرها للشعب المصري.
أكد وزير الشباب والرياضة أن البريد المصري من المؤسسات التي نعتز بها ونسعد بالشراكة معها لتوفير خدماتها بمراكز الشباب، تماشيًا مع استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في تحويل مراكز الشباب الي مراكز خدمة مجتمعية، مثمنًا الدور الهام للبريد الذي أصبح أحد منافذ الدولة لتقديم خدمات مصر الرقمية، في إطار حرص القيادة السياسية على التشبيك بين المؤسسات الحكومية كافة لتقديم أفضل الخدمات وبطريقة ميسرة وسريعة.


ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن البريد المصري يسعى دائمًا للوصول إلى كافة شرائح المجتمع بهدف تقديم خدمات متميزة لهم وبأسعار مقبولة، مشيرًا إلى دراسة إمكانية نشر مكاتب البريد في مراكز الشباب سواء كانت مكاتب بريد بمفهومها المعروف او سيارات بريد متنقلة أو الأكشاك الجديدة "Posta express" يأتي بهدف إتاحة الخدمات المتميزة التي يقدمها البريد المصري لأعضاء مراكز الشباب خاصة فئة الشباب منهم كما تم مناقشة التعاون في إمكانية تقديم التمويل متناهي الصغر للشباب عبر إحدى شركات البريد للاستثمار.

وأضاف أن البريد حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة ومختلفة للمواطنين.
وزير الشباب يبحث مع رئيس البريد أوجه التعاون وتقديم خدمات متميزة بمراكز الشباب
وزير الشباب يبحث مع رئيس البريد أوجه التعاون وتقديم خدمات متميزة بمراكز الشباب
وزير الشباب يبحث مع رئيس البريد أوجه التعاون وتقديم خدمات متميزة بمراكز الشباب
وزير الشباب يبحث مع رئيس البريد أوجه التعاون وتقديم خدمات متميزة بمراكز الشباب

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