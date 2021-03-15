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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

جوجل: نسخة كروم لنظام تشغيل ويندوز 10 تستخدم مساحة ذاكرة أقل

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:13 م
جوجل
جوجل
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كشفت شركة جوجل (Google) عملاق محركات البحث على الإنترنت، أن النسخة الجديدة من متصفح "كروم" التي أصدرتها حديثا لمستخدمي نظام تشغيل "ويندوز 10" (Windows 10) تستخدم مساحة "أقل بكثير" من الذاكرة المخصصة للمتصفح.
وأوضحت الشركة - وفق ما أورده موقع (زد دي نت) التقني: أن نسخة "كروم 89" توفر معالجة أفضل للذاكرة على نظام تشغيل "ماك أو إس"(macOS)، وتجربة أسرع على أنظمة تشغيل "أندرويد" (Android).

فعلى نظام تشغيل "ويندوز 10" الخاص بأجهزة الكمبيوتر، يوفر "كروم 89" نحو 22% من استهلاك ذاكرة الجهاز المخصصة للمتصفح، و8% من عمليات إظهار المحتوى داخل المتصفح، و3% من استهلاك وحدات المعالجة الرسومية، وذلك بفضل أداة تخصيص الذاكرة "بارتيشن الوك" (PartitionAlloc).

وعلى نظام تشغيل "ماك أو إس" أظهرت البيانات توفير النسخة الجديدة من المتصفح لنحو 8% من استهلاك ذاكرة الجهاز المخصصة للمتصفح، والذي يمكن أن يمثل نحو 1 جيجا بايت.

وبالنسبة لنظام تشغيل أندرويد، يقدم "كروم 89" تجربة أفضل بنحو 5% في استهلاك ذاكرة الجهاز المخصصة للمتصفح، وأسرع بـ7.5% في بدء التشغيل، وتحميل صفحات أسرع بنسبة تصل إلى 2٪.

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