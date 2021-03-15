العاهل الأردني: لن نخسر أي مواطن بسبب التقصير

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الحسين، الإثنين، أنه ستتم محاسبة كل شخص قصر في عمله، على خلفية حادث مستشفى السلط، التي راح ضحيتها 7 أشخاص نتيجة نقص الاوكسجين، أمس.وأشار الحسين، في بيان رسمي، أن حماية أرواح الأردنيين واجب علىى الجميع، قائلا:" وليس مقبولا أبدا أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال".وأردف:" يجب أن يكون كل مسؤول على قدر المسؤولية وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردنيين".