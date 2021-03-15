تلقيح 4 ملايين و225 ألف مغربي بالجرعة الأولى ضد كورونا

أكدت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا (الجرعة الأولى) المُستجد بلغ 4 ملايين و225 ألفًا و311 شخصًا حتى اليوم الإثنين.وذكر بيان صدر عن الوزارة أن 14 ألفًا و541 شخصًا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن 1767472 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.يذكر أن المغرب تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا المُصنع فى الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.