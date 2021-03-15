إسبانيا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا 15 يومًا

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الإثنين، تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، لمدة 15 يومًا على الأقل، لتنضم إلى قائمة الدول التي أعلنت تعليق استخدام اللقاح مؤخرًا.وذكرت صحيفة "إندنبندنت" البريطانية: أن "إسبانيا أوقفت استخدام لقاح (أسترازينيكا) اعتبارًا من اليوم ولمدة 15 يومًا على الأقل بسبب مخاوف من تسبب اللقاح في جلطات دموية".وأضافت الصحيفة: أن "وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا داريا ستعقد اجتماعًا طارئًا لمجلس الصحة المشترك بين الأقاليم اليوم لمناقشة العمل مع المجتمعات المستقلة لمناقشة تعليق لقاح أسترازينيكا، وسط تقارير عن تسببه بتجلطات دموية".