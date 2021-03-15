الجيش اليمني يحبط هجومًا للحوثي في جبهة الكسارة

أحبطت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجومًا لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الميليشيا الحوثية كانت قد حشدت، منذ يوم أمس، لهذه المحاولة الهجومية، أعدادًا كبيرة من عناصرها المغرر بهم، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.في السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن تدمير 4 عربات، ومصرع وجرح من كان على متنها، بالإضافة إلى تدمير عدة عيارات نارية، استهدفت مقاتلات التحالف بغارات جوية مكثفة، مواقع وتجمعات الميليشيا، في جبهتي المخدرة والمشجحوفي غضون ذلك، دمرت مقاتلات التحالف، قاذفة صواريخ، وتعزيزات تابعة للميليشيا كانت قادمة من العاصمة اليمنية صنعاء، باتجاه محافظة مأرب.