المغرب: تسجيل 159 إصابة بكورونا و10 وفيات

سجلت وزارة الصحة المغربية 159 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 489 ألفًا و96 حالة.وبحسب بيان صدر عن الوزارة، اليوم الإثنين، فقد تم تسجيل 10 حالات وفاة خلال الـ(24) ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد في 2 مارس 2020 إلى 8733 حالة، فضلًا عن تسجيل 277 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين إلى 476 ألفًا و126 شخصًا.