حكايات الروب الأسود يكتبها أدهم العبودى

في التحقيقات الجنائية لا بد أن يُنتدب محامى للحضور لو المتهم مقدرش يجيب محامي، والانتداب يعتبر إجراء ضرورى لاستكمال أي تحقيق جناية، وأنا حضرت انتدابات كتير كلها تقريبًا حرج بسبب علاقاتي المحترمة مع وكلاء النيابة، لكن الانتداب اللي هتكلم فيه دلوقتي رفضت الحضور فيه.نزل حرس من النيابة ولاقيني قاعد في النقابة، كان الوقت بدري ولسّه المحامين ماجوش، قالي رئيس النيابة باعتلك يا أستاذ أدهم، طلعت فرئيس النيابة قالي عندي انتداب وعاوز أبدأ في التحقيق، قلتله مفيش مشكلة، ناولني المحضر أطّلع عليه، قعدت أقرأه وأنا بشرب القهوة، كانوا المتهمين قاعدين برّا متكلبشين، بصيت لرئيس النيابة: بس ده قتل سعادتك؟!بنت عندها ٩ سنين اتوفت في عيادة دكتور وهي بتعمل عملية ختان، ودوها المستشفى لكن دخلت ميتة، اتعمل محضر وتحريات واستدعوا أبو البنت والدكتور اللي أجرى العملية وعرضوهم على النيابة، طبعًا الدكتور- بعيدًا عن عقابه الجنائي- هيتشطب من النقابة بعد كده، كانت النيابة أشّرت بالعرض على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وأثناء ده بدأت تحقيق في الواقعة.في واقعة مشابهة قديمة في أسيوط النيابة العامة بعتت استعلام لمشيخة الأزهر الشريف بشأن الختان، فمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر بعت خطاب النيابة العامة مفاده: "الرأي الشرعي والطبي استقرّا على أن ختان الأنثى من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سندٌ صحيح أو دليل، وبذلك يكون محظورًا، ويكون إيقاع العقاب على من يزواله أمرًا جائزًا شرعًا". وقتها أهابت النيابة العامة المصرية بالآباء والأمهات بعدم تعريض بناتهم لعمليات الختان، التي وصفتها بأنها "عادات وتقاليد بالية ظاهِرها الطهارة والعِفَّة، وباطِنها إيذاء وعَذاب وإزهاق للأرواح"، كما ناشدت النيابة أطياف المجتمع المختلفة بعدم التستّر والصمت على جريمة الختان، والإبلاغ عن مرتكبيها وطالبيها.مش كتير في مجتمعنا يعرفوا إن ده رأي الشرع والأزهر في مسألة الختان، كمان ميعرفوش إن القانون في ٢٠١٦ غلّظ العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، على "كل" من قام بختان لأنثى، "دون مبرر طبي"، والسجن المشدد "إذا أدى إلى عاهة مستديمة، أو إذا أفضى الفعل إلى الموت".قلت لرئيس النيابة: سامحني مش هحضر في القضية دي! قالي: انت محامي يا أستاذ أدهم ودورك الدفاع مش إصدار الأحكام، قلتله: بس من حقي أختار القضايا مع اللي يناسب قناعاتي.. حضرتك أنا رفضت أعمل ده لبنتي لإني ضده فمستحيل بأي شكل أخالف القناعة دي.. كمان دي بنت مالهاش ذنب ماتت فطيس!احترم رغبتي، فاستأذنت، مفيش دقايق وكان محامي غيري حاضر التحقيق، بس أنا فضلت متابع الموضوع باهتمام لإني كنت متغاظ وشبح البنت عمّال يزاولني، حسّيت إننا بنضحي ببناتنا بسبب عادات متوارثة ومالهاش علاقة بالشرع!مؤكد ممكن ناس يخالفوني رأيي، إنما في النهاية كل واحد وقناعاته.على آخر الليل صدر قرار بحبس الأب اللي أخد بنته بغير إرادتها وحبس الدكتور اللي أجرى العملية ٤ أيّام على ذمة التحقيق، بعد القرار رئيس النيابة كان نازل مروّح، شافني واقف عند الأسانسير، قالي: بعيدًا عن القانون إنت صح.. أنا كمان مقبلش ده على بنتي.#الروب_الأسود