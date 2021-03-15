فرنسا تشترط التزام سوريا ببنود 2254 لعودة العلاقات.. فما هو بنود القرار الأممي؟

اشترطت الخارجية الفرنسية، الإثنين، التزام النظام السوري بالقرار الأممي 2254 لتطبيع العلاقات معها.وأكدت الخارجية في بيانها، أن عودة العلاقة مع دمشق رهن التزام الرئيس السوري بشار الأسد بقرار مجلس الأمن حول الحل السياسي.والقرار الأممي 2254 قرار صوت عليه مجلس الأمن يوم 18 ديسمبر 2015 ينص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير 2016، وتضمن القرار الذي يحمل رقم 2254 -وهو مشروع قرار أميركي- عددا من البنود، فقد اعتمد بيان جنيف ودعم بيانات فيينا الخاصة بسوريا، باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سوريا، وشدد على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سوريا.ونص القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي.كما أقر بدور المجموعة الدولية لدعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا.يأتي القرار الفرنسي بالتزامن مع الذكرى العاشرة للحرب الأهلية في سوريا، والتي جاءت نتيجة خروج السوريين احتجاجا على الأوضاع في البلاد، بينما تفاقمت الأوضاع وأدى إلى أكبر أزمة انسانية في التاريخ الحديث.