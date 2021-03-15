«حياة كريمة»: تنفيذ مشروعات عملاقة في البحيرة ضمن المرحلة الأولى

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» عن أنه جرى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بمحافظة البحيرة ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي حياة كريمة.وأكدت المؤسسة في بيان لها الإثنين، أن هذه المشروعات تعد من المشاريع العملاقة التي تمس حياة المواطنين في الريف المصري خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، كما يتم حاليًا تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية بالمحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالبحيرة.وأشارت إلى أن المشروعات الجديدة تضم العديد من المجالات، خاصة مشروعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق وإنشاء الكباري، بالإضافة لتطوير المرافق العامة للمساهمة فى رفع المستوى الخدمي للأهالي.