جامعة عين شمس تؤكد سلامة الطلاب والمنشآت بمبنى الامتحانات

أكدت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني سلامة، الأفراد والطلاب والمنشآت في مبنى الامتحانات، وذلك إثر الحريق المحدود جدًا الذي حدث مساء اليوم خارج المبنى أثناء انعقاد امتحانات طلاب كلية الحاسبات والمعلومات جراء حريق صغير بأحد المولدات الكهربائية، وتم إطفاء الحريق خلال ثوانى قليلة من اندلاعه.أكدت إدارة الجامعة أنه وفي إطار مزيد من الحرص على سلامة الطلاب وكل الأفراد المتواجدين بالمبنى، فقد تم الإخلاء الفوري، وذلك قبل انتهاء مدة الامتحانات بنصف الساعة، دون خسائر من أي نوع.وأكدت إدارة الجامعة وإدارة الكلية أنه لن يضار أي طالب نتيجة إنهاء الامتحان قبل موعده، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعويض الطلاب عن الوقت المستقطع من الامتحان وسيتم استكمال أعمال الامتحانات في موعدها المعتاد باكر، وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية والاحترازية لضمان أمن وسلامة الجميع.