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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة تطلب صيادلة وكيميائيين لإحدى الشركات بالمنوفية

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:49 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الصناعات الدوائية بالمنوفية براتب يصل إلى 2500 جنيه، ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف أن يكون حديثي التخرج.

تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، صيدلي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلة على بكالوريوس صيدلة، وذلك براتب 2500 جنيه، كما تطلب الشركة، كيميائي على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على بكالوريوس علوم، وذلك براتب 2100 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 2590191، والتواصل مع المدير المسئول محمد صلاح، أو التوجه لمقر الشركة في قويسنا، المنطقة الصناعية، المنوفية.

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