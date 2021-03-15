القوى العاملة تطلب صيادلة وكيميائيين لإحدى الشركات بالمنوفية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الصناعات الدوائية بالمنوفية براتب يصل إلى 2500 جنيه، ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف أن يكون حديثي التخرج.تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، صيدلي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلة على بكالوريوس صيدلة، وذلك براتب 2500 جنيه، كما تطلب الشركة، كيميائي على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على بكالوريوس علوم، وذلك براتب 2100 جنيه.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 2590191، والتواصل مع المدير المسئول محمد صلاح، أو التوجه لمقر الشركة في قويسنا، المنطقة الصناعية، المنوفية.