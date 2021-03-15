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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محتجون عراقيون يغلقون جسر النصر في ذي قار

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:50 م
الاحتجاجات في العراق
الاحتجاجات في العراق
آية حسني
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تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في العراق ضد تردي الأوضاع المعيشية، الإثنين، وأغلق متظاهرون جسر النصر والزيتون والحضارات وسط الناصرية في محافظة ذي قار جنوب العراق، كما حرقوا الإطارات ومنعوا سير المركبات وطالبوا باختيار شخصية مستقلة لمنصب المحافظ، وذلك بعد انتهاء المهلة التي قدمها أبناء المحافظة.

وهتف المتظاهرون «هاي هيه وهاي هيه.. تبرد الثورة وتردها الناصرية».

كما أكد محتجو ذي قار والنجف على استمرار ثورة تشرين ضد الأحزاب، مما أدى إلى اطلاق قوات الأمن قنابل الغاز على المتظاهرين المطالبين بإقالة محافظ النجف لؤي الياسري.

يأتي ذلك بعد هدوء نسبي شهدته البلاد، بعدما أعلن المحتجون في نهاية فبراير الماضي، تعليق تظاهراتهم، وإمهال الحكومة 3 أيام لتنفيذ مطالبهم.

وكانت التظاهرات بدأت في 21 فبراير عندما أطلقت قوات الأمن النار لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون اقتحام مبنى الحكومة المحلية مستخدمين الحجارة. وطالب المتظاهرون بإقالة محافظ الناصرية وبالعدالة للمتظاهرين الذين قتلوا منذ عام 2019.

يذكر أن 5 محتجين على الأقل لقوا مصرعهم في المظاهرات، فيما أصيب أكثر من 175 آخرين خلال الاشتباكات بين المحتجين والأمن في الناصرية، بحسب ما نقلت سابقًا وكالة رويترز، فيما أكد مصدر طبي أن معظم الوفيات نجمت عن طلقات رصاص.

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