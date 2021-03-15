الجيش اليمني يتمكن من إحباط هجمات للحوثيين بمأرب و تعز

تمكنت قوات الجيش اليمني من إحباط هجمات مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، على أطراف محافظة مأرب، وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الإثنين، أن قوات الجيش اليمني تصدت لهجوم ميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة، غرب مأرب، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.وفي سياق متصل تمكنت قوات الجيش من تحقيق تقدم جديد في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وتم تحرير مناطق واسعة في جبهة مقبنة منها تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش.وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا إضافة إلى تدمير مدرعة تابعة للمليشيا الحوثية، كما تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها باتجاه الجبهة.