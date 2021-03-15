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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أمين مجمع البحوث يلتقي وزير الأوقاف اليمني

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:35 م
أمين مجمع البحوث
أمين مجمع البحوث يلتقي وزير الأوقاف اليمني
أميرة العناني- إسلام أبو المجد
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التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية نظير عياد، بوزير الأوقاف اليمني والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف اليمنية في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون العلمي المشترك في مجال البحوث والدراسات الإسلامية، وكيفية الاستفادة من جهود علماء الأزهر الشريف في المجالات العلمية المختلفة، ونقل خبرات علماء الأزهر لدعم الجوانب العلمية ومكافحة التطرف والإرهاب.

أكد الأمين العام أن اللقاء يعكس عمق العلاقة بين الدولتين، مؤكدًا حرص الأزهر على تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار المتطرفة وبيان صحيح الدين، في إطار رسالة الأزهر العالمية في التوعية ونشر الوسطية والتسامح والسلام بين الشعوب، ودوره الكبير على مرّ تاريخه لترسيخ ثقافة العيش المشترك بين الناس ونبذ العنف والتطرف.

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