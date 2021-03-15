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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إفريقيا تُسجل 4 ملايين إصابة و107 آلاف وفاة بكورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:31 م
كورونا في إفريقيا
كورونا في إفريقيا
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أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الافريقي، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و36 ألف إصابة بفيروس كورونا المُستجد، وارتفاع الوفيات إلى 107 آلاف و822 حالة.

وأوضحت "المراكز الافريقية" في بيان صحفي، اليوم الإثنين أنه تم تدريب 80 شخصا في مجال الرعاية الطبية على إجراء جمع عينات الحالات المشتبه بإصابتها، وإجراءات السلامة عند التعامل مع العينات ومعالجتها، مؤكدة أن منطقة الجنوب الإفريقي كانت الأكثر تضررًا.

وأعربت عن تطلعها لزيادة أعداد الاختبار والتتبع والعلاج للحد من انتشار الفيروس سريع الانتشار، وتقليل نسب الوفيات، كما وعدت بتدريب المزيد من الكوادر الطبية.

وحثت الدول الاعضاء على الاستمرار في تعزيز عمليات رصد الإصابات، ورصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، ورصد الوفيات السريع، والرصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تدعم كافة البلدان الإفريقية لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، وتسعى لبناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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