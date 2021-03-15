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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«السعيد»: التجربة التنموية المصرية تشهد جهود كبيرة رغم تحديات كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:55 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
هبه عويضه
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أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التجربة التنموية المصرية تشهد جهود كبيرة على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم نتيجة انتشار الجائحة، حيث جاءت مصر في المركز الـ83 على مستوى العالم في تقرير التنمية المستدامة الصادر من كامبريدج بدلًا من المركز الـ92 في عام 2019، ومازال هناك تحديات بحاجة إلى العمل من بينها مشاركة المرأة ومحو الأمية.

جاء ذلك خلال ندوة افتراضية تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا"، التي نظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين، للتعرف على أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة وأهدافها في ظل وباء فيروس كورونا ودور الأفراد والمؤسسات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت أن الحيز المالي المصري وقت الجائحة كان كافيًا لمساندة الاقتصاد المصري، إذ حققت نموًا اقتصاديًا بلغ 5.6% في الربع الأول 2019 2020، وتراجع معدل البطالة إلى 7.5%، كما انخفض مؤشر التضحم إلى 5%، واسترد الاحتياطي النقدي العالمي عافيته، مشيرة إلى أن الإجراءات التي أتخذتها الحكومة منذ بداية الجائحة في التوزان بين النشاط الاقتصادي واتخاذ الإجرارات الاحترازية ساهم في هذا الصمود.

وأضافت: "الاقتصاد المصري حقق 3.6% نهاية العام المالي الماضي، وفي شهر يونيو الماضي ارتفع معدل البطالة إلى 9.7% ثم انخفض مرة أخرى، ولأول مرة انخفض معدل الفقر منذ 20 عامًا إلى 29.7%، موضحة أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للتقليل من آثار الجائحة من بينها مساندة القطاعات السياحية والمشروعات الصغيرة المتضررة.

وأشارت "السعيد" إلى مساندة الفئات المتضررة من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال المنحة الرئاسية لمدة 3 أشهر، ثم تم تجديدها لـ3 أشهر أخرى، وتم تقديمها إلى 3.5 مليون عامل، وضخ 100 مليار جنيه كحزمة تنشيطية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في قطاع الصحة.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تتضمن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، موضحة أنه تم العمل على تطوير 375 قرية بإجمالي 4.5 مليون مواطن، ووفقًا للتوجيهات الرئاسية سيتم التوسع خلال الـ3سنوات المقبلة في 4500 قرية لتحقيق التنمية المستدامة بها بتكلفة 550 مليار جنيه.

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