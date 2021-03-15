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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«شكاوى النواب» تناقش 20 اقتراحًا برغبة حول إنشاء مكاتب الشهر العقاري

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:58 م
النواب
النواب
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة عاطف ناصر أكثر من 20 اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب لإنشاء مكاتب للشهر العقاري ومكاتب للبريد بالمراكز في عدد من المحافظات.

وأعلن ممثل وزارة العدل ردًا على الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، أن خطة الوزارة تستهدف إنشاء 109 مكتب شهر عقاري بأنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حتة لإنشاء مكتب شهر عقاري بمركز مغاغة.

وقال النائب خلال اللجنة إن مكتب الشهر العقاري مساحته 75 مترًا رغم أنه يخدم مليون مواطن بمركز مغاغة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 500 متر منذ عام 2014 لإنشاء مكتب للشهر العقاري واستراحة للنيابة، وتم تغيير التخصيص لأكثر من مرة ولم يتم إنشاؤه حتى الآن.

ورد ممثل وزارة العدل بأن التخصيص موجود لكن في انتظار التمويل المالي، وأن الإنشاء مدرج في الموازنة المالية للعام 2022/ 2023، وأن التخصيص مستمر وأن وزارة التخطيط هي التي تحدد وقت التمويل وفق أولويات وزارة العدل.

كما وافقت اللجنة أيضًا على إنشاء مكاتب للشهر العقاري بعدد من المراكز بسوهاج، حيث وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان بشأن توفير خدمات الشهر العقاري بمكتب بريد "تيدة بمركز أخميم"، محافظة سوهاج.

وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب شعبان لطفى لتوفير خدمات الشهر العقاري بمكاتب بريد مدينة ساقلته وسفلاق والجلاوية بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج.

ووافقت اللجنة أيضًا خلال اجتماعها على الاقتراح برغبة المقدم النائب إبراهيم أبوشعيرة، بشأن تقنين أوضاع أصحاب مخيمات قطاع خليج العقبة محافظة جنوب سيناء، ووعد ممثل الحكومة بدراسة الأمر خلال الفترة المقبلة.

ووافقت لجنة الاقتراحات على الاقتراح برغبة المقدمة من النواب زكريا حسان، شعبان لطفى، أحمد جعفر، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجوع الصوامعة شرق مركز أخميم بمحافظة سوهاج. الاقتراح، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عيد عبدالجواد، بشأن تشغيل مكتب البريد الكائن بقرية الحوطا الشرقية – مركز ديروط – محافظة أسيوط.

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