«أهداف التنمية المستدامة بعد الجائحة» في ندوة بمكتبة الإسكندرية

نظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية ندوة افتراضية تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا" اليوم، للتعرف على أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة وأهدافها في ظل وباء فيروس كورونا ودور الأفراد والمؤسسات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.وافتتح الندوة الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأدارتها السفيرة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول، بمشاركة أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور حسين أباظة، استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.وقال الفقي إن الندوة تأتي في إطار استمرار المكتبة في تقديم خدماتها العلمية للجمهور إلكترونيًا في ظل التوقف العام بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أن هذه الندوة هي ضمن سلسلة ندوات افتراضية تنظمها المكتبة لمناقشة أحدث المستجدات العلمية المرتبطة بوباء فيروس كورونا، وسبق أن ناقشت الندوات موضوعات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والبيئة.وتقدم الدكتور مصطفى الفقي بالشكر للدكتورة هالة السعيد لمشاركتها في الندوة، مؤكدًا أنها داعمة لكل برامج المكتبة، وتشارك بوقتها الثمين في كل ما يخص موضوع التنمية المستدامة.وقالت الدكتورة هالة السعيد إن جائحة كورونا أثرت سلبيًا على العالم أجمع وضربت الاقتصاد العالمي بصورة تخطت الكساد العالمي عام 1929، وكثير من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تأثرت من بينها القضاء على الفقر والقطاع الصحي والتعليم الجيد والعمل اللائق، فمن المتوقع زيادة عدد الأشخاص ممن يعيشون في فقر مدقع إلى مليار شخص عام 2030، كما تسببت الجائحة في انعدام الأمن الغذائي لـ35 مليون شخص.وفي كلمته، أكد أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه لم يتم حتى الآن حصر أضرار الجائحة، متحدثًا عن مرجعية التنمية المستدامة التي تتصدرها دولة السويد بتحقيق 4 أهداف من أصل 17 هدفًا للتنمية المستدامة، فيما تواجه كافة دول العالم تحديات في تطبيق هذه التوجيهات في ظل الجائحة، وسط تراجع للزخم الذي شهده العالم 2015 للاهتمام بالإنسان والأرض.أوضح الجوهري أن المنطقة العربية شهدت تراجعًا وضعفًا في تحقيق الأهداف، ووفقًا لتقرير أممي فإن عدة أهداف تأثرت بشدة عالميًا بسبب الجائحة ومنهم القضاء على الفقر والجوع والاهتمام بالصحة والعمل اللائق، كما تواجه الدول النامية تحديات أكبر بسبب أعباء الديون وتحقيق معدلات نمو منخفضة وتزايد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية.أضاف: "هناك تحديات رئيسية أمام صانع القرار وهي تزايد أعداد المصابين وتدهور الأداء الاقتصادي وارتفاع الدين الخارجي والتغير المناخي وتراجع التعاون في المؤسسات الدولية".وقال الدكتور حسين أباظة، استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، إنه لا يمكن أن تواجه الدول بمفردها آثار الجائحة، لكن لا بدّ من تضافر جهود أطراف المجتمع، مضيفًا أن الخلل البيئي الذي حدث في العالم نتج عنه الآثار الصحية والبيئية التي يواجهها العالم الآن، لافتًا إلى أن الجائحة دفعت الدول إلى التفكير في المستقبل، حيث أصبح لا سبيل عن اتباع منهجية الاقتصاد الأخضر.وأكد أباظة أهمية إقامة مجتمع معرفي قائم على العلم والاستثمار في البحث العلمي والابتكار والاستثمار في التكنولوجيا والتركيز على الأنشطة الإنتاجية وتنويعها، والعمل على التنمية المستدامة للقرى التي كانت طاردة للسكان ما نتج عنه تدهور قطاع الزراعة وزيادة الكثافة السكانية في المدن مما تسبب في الضغط على الخدمات.