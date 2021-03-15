اليونان تسجل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية اليونانية، اليوم الإثنين، تسجيل 1134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وتشير البيانات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 222 ألفا و281 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.كما سجلت اليونان 46 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 7 آلاف و137 حالة وفاة.