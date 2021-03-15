واشنطن تتعهد بدعم حكومة الوحدة الليبية في إجراء الانتخابات

هنأ السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الإثنين، الليبيين على تنصيب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الجديدة وأدائها اليمين أمام مجلس النواب في مدينة طبرق اليوم.وحضر «نورلاند» مراسم تنصيب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة أمام مجلس النواب الملتئم في طبرق، وذلك حسب بيان للسفارة الأمريكية.وقال «نورلاند»: إنّ الولايات المتحدة ستدعم الحكومة في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان والإعداد للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.وشدد السفير الأمريكي على أنّ تولّي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الجديدة اليوم لمهامها رسميًّا سيوفر فرصة تاريخية لليبيا لاستعادة سيادتها من التدخل الأجنبي وتأمين الطريق نحو الاستقرار والديمقراطية.