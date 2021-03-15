رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد الحرص على احترام حقوق الإنسان

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:21 م
محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو
ا ش ا
طباعة
أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، حرص الدولة على احترام وتطوير معايير حقوق الإنسان الوطنية.

وأشار دقلو، خلال مخاطبته اليوم الإثنين الورشة التدريبية الختامية لقوات الدعم السريع، التي ينظمها معهد جنيف لحقوق الإنسان "مكتب السودان"، إلى إجازة عدد من القوانين، والعمل على ملاءمتها مع معايير الأمم المتحدة، بجانب مصادقة مجلسي السيادة والوزراء (السلطة التشريعية خ المؤقتة)، مؤخرًا على قوانين اتفاقية حماية جميع الأشخاص والاختفاء القسري واتفاقية مناهضة التعذيب، والسعي للمصادقة على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ونشر الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة: إن هذه الورشة تعبر بشكل عام عن توجه قيادة الدولة واهتمامها بصون كرامة وحقوق الإنسان.

وأضاف أنه من هذا المنطلق عملنا وسنظل نعمل على تكثيف الجهود في مجال الوعي بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي وسط القوات النظامية، كما ظللنا نعمل بشكل واضح وصريح ضد الافلات من العقاب، وقدمنا العشرات من الأشخاص لمحاكمات عادلة بسبب تجاوزهم للقانون.

وأشاد بجهود قوات الدعم السريع التي ظلت تعمل في تنسيق مع القوات النظامية الأخرى على احترام حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه آن الأوان للعالم أن يتعرف على الصورة الحقيقية لهذه القوات وأدوارها المهمة ليس لحماية تراب الوطن وأمنه فقط، بل في العديد من المجالات، ومنها دعم الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتنمية المناطق المتضررة من النزاعات الأهلية والحفاظ على السلم الأهلي وتحقيق السلام.

من جانبه، امتدح نائب رئيس الاتحاد العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري، تعاون المؤسسات السودانية والآليات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأضاف أن زيارة وفد الاتحاد للسودان كانت مفيدة من خلال تواصلهم مع المجتمع المدني.

موضوعات متعلقة

حبس المتهم بالتحرش بفتاة المترو

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

المتهمون في جريمة «سيدة السلام» يعترفون بارتكاب 5 جرائم

الصور

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

الأكثر قراءة

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بورم في العين على نفقة الدولة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
يكافحون التطرف.. ويدعمون الإرهاب!
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
المزيد

الثقافة

حكايات الروب الأسود يكتبها أدهم العبودى

صدور «شهاب غانم.. شاعر الحب والسلام» عن دار النابغة

فتح باب الحجز للمشاركة في معرض الإسكندرية التاسع للكتاب

ننشر أسماء الفائزين بجائزة محمود درويش للإبداع بدورتها الـ12