رئيس وزراء تونس يبحث مع نظيره الإيطالي تنسيق التعاون بين البلدين

بحث رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي، خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الإثنين، مع نظيره الإيطالي ماريو دراجي، تنسيق التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية، وخاصة المسألة الليبية، عبر دعم الاستقرار السياسي في ليبيا، وإنجاح عملية الإعمار فيها.وبحسب بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التونسي، فقد هنأ مشيشي، خلال الاتصال، دراجي بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، متمنيا له النجاح في مهامه الجديدة.وأعرب رئيس الوزراء التونسي، عن عميق ارتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات التعاون بين تونس وإيطاليا في كل المجالات، خاصة وأن إيطاليا هي أول مستثمر في مجال الطاقة، بحسب البيان.ومن جهته، جدد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي دعم بلاده لتونس في كل المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي، عبر دعم الاستثمارات الإيطالية في تونس وخاصة في مجال الطاقة، مؤكدا حرص بلاده على عقد اللجنة العليا المشتركة التونسية- الإيطالية في روما في أقرب وقت، لتكون بالتوازي مع تنظيم ملتقى اقتصادي يجمع رجال الأعمال التونسيين والإيطاليين.