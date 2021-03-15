مجلس السيادة السوداني يؤكد احترام حقوق الإنسان

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، حرص الدولة على احترام وتطوير معايير حقوق الإنسان الوطنية.وأشار دقلو، خلال مخاطبته اليوم الإثنين الورشة التدريبية الختامية لقوات الدعم السريع، التي ينظمها معهد جنيف لحقوق الإنسان "مكتب السودان"، إلى إجازة عدد من القوانين، والعمل على ملاءمتها مع معايير الأمم المتحدة، بجانب مصادقة مجلسي السيادة والوزراء (السلطة التشريعيةخ المؤقتة)، مؤخرا على قوانين اتفاقية حماية جميع الأشخاص والاختفاء القسري واتفاقية مناهضة التعذيب، والسعي للمصادقة على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ونشر الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان.وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة: إن هذه الورشة تعبر بشكل عام عن توجه قيادة الدولة واهتمامها بصون كرامة وحقوق الإنسان.وأضاف أنه من هذا المنطلق عملنا وسنظل نعمل على تكثيف الجهود في مجال الوعي بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي وسط القوات النظامية، كما ظللنا نعمل بشكل واضح وصريح ضد الافلات من العقاب، وقدمنا العشرات من الأشخاص لمحاكمات عادلة بسبب تجاوزهم للقانون.وأشاد بجهود قوات الدعم السريع التي ظلت تعمل في تنسيق مع القوات النظامية الأخرى، على احترام حقوق الإنسان، مؤكدا أنه آن الأوان للعالم أن يتعرف على الصورة الحقيقية لهذه القوات وأدوارها المهمة ليس لحماية تراب الوطن وأمنه فقط، بل في العديد من المجالات ومنها دعم الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتنمية المناطق المتضررة من النزاعات الأهلية والحفاظ على السلم الاهلي وتحقيق السلام.من جانبه، امتدح نائب رئيس الاتحاد العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري، تعاون المؤسسات السودانية والآليات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.وأضاف أن زيارة وفد الاتحاد للسودان كانت مفيدة من خلال تواصلهم مع المجتمع المدني.