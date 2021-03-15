مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان تصل السودان

وصلت إلى السودان، مساء اليوم، الدكتورة ناتاليا كانم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، في زيارة رسمية تستمر لمدة خمس أيام، هى الأولى للمدير التنفيذي للصندوق منذ أكثر من عشرين عاما.وكان في استقبال المسئولة الدولية، في مطار الخرطوم، السفير نادر يوسف مدير عام التعاون الدولي والقضايا الدولية بوزارة الخارجية السودانية.وتهدف الزيارة إلى الوقوف على أوضاع النساء بالسودان ورفع الوعي بالثقافة الانجابية ورعاية وتعزيز حقوق المرأة وحمايتها والتوعية بدورها في المجتمع، كما تعكس جهود السودان في تقديم العون الإنساني للاجئين في مختلف ولايات السودان.وذكرت وزارة الخارجية السودانية: أن الزيارة ‎تمثل فرصة لإطلاع المسئولة الدولية، على الخطط والبرامج التي وضعتها حكومة الفترة الانتقالية لتعزيز دور المرأة في المجمتع عبر التمييز الايجابي وسن قوانين وطنية تهدف لتجريم ختان الإناث وزواج الأطفال.ومن المقرر أن تلتقي المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة، خلال زيارتها إلى السودان، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزراء الخارجية الدكتورة مريم الصادي المهدي، والصحة الدكتور عمر النجيب، والتنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، والشباب والرياضة يوسف آدم الضي، كما يشمل البرنامج زيارة ولاية النيل الازرق (جنوب جمهورية السودان).