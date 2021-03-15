خالد الكمار: موسيقى «الاختيار 2» تعتمد على الحنكة الدرامية

قال الموسيقار خالد الكمار، إنه قارب من الانتهاء من تسجيل الموسيقى التصويرية لمسلسل "الاختيار 2"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وأضاف الكمار لـ"الدستور"، أن موسيقى المسلسل ستعتمد على الحنكة الدرامية والتي اكتسبناها من الشكل العام للمسلسل الذي يتناول قصص من واقع حياتنا لأبطال جنودنا وضباطنا الشرفاء، مؤكدا أن العمل مليء بالمفاجآت على مستوى المؤثرات الصوتية التي تلائم مشاهده المتنوعة المعتمدة على الأكشن كثيرا.مسلسل "الاختيار 2" من بطولة كلا من كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولى، ومن سيناريو حوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.