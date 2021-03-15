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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الهند تعتزم بيع حصة من أسهم تاتا كوميونيكشنز

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:45 م
أسهم شركة الاتصالات
أسهم شركة الاتصالات تاتا كوميونيكشنز
وكالات
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أعلنت الحكومة الهندية اعتزامها بيع ما يصل إلى 28.5 مليون سهم من أسهم شركة الاتصالات تاتا كوميونيكشنز ليمتد بما يعادل نحو 10% من أسهم الشركة من خلال العرض للبيع يومي 16 و17 مارس الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العرض يتضمن أيضًا خيار بيع 17.5 مليون سهم إضافية حسب الأوراق التي قدمتها الحكومة إلى هيئة سوق المال الهندية.

وحددت الحكومة سعر البيع بـ1161 روبية للسهم، ويمكن للمؤسسات الاستثمارية تقديم طلبات الشراء يوم 16 مارس في حين يمكن للأفراد طلب الشراء في اليوم التالي.

كانت الحكومة الهندية قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها بيع كامل حصتها في تاتا كوميونيكشنز البالغة 26.12% من خلال بيع 16.1% من الأسهم في الطرح العام للبيع، في حين ستبيع 10% من الأسهم إلى شركة باناتون في إنفست التابعة لمجموعة تاتا صنز.

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