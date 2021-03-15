حبس المتهم بالتحرش بفتاة المترو

أمرت نيابة النزهة بحبس المتهم بالتحرش بفتاة المترو ٤ أيام على ذمة التحقيق.كان شاب يدعى أحمد ناجي، خطيب الفتاة التي تعرضت للتحرش، قد نشر الفيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحدث مع أصدقائه عن كيفية التصرف فكان الإجماع بينهم على تحرير محضر بالفيديو حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.وشرح «ناجي» على حسابه بـ"فيسبوك" أن الشاب استقل المترو من محطة قباء في الساعة 9 و16 دقيقة مساء أمس، وانتهز وجود الفتاة بمفردها، وانتقل من المقاعد التي كان يجلس أمامها شابان، وجلس في المقعد المقابل للفتاة وتحرش بها.