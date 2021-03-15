«ترودو» يستبعد إعادة فتح الحدود الكندية الأمريكية قريبا

نفى رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الإثنين، الاقتراحات التي تشير لإعادة فتح الحدود الأمريكية الكندية قريبا، لافتا إلى أن المواطنين على جانبي الحدود سيضطرون إلى الانتظار حتى تتراجع الجائحة.وقال ترودو في مؤتمره الصحفي اليومي: إن الكنديين يتطلعون إلى اليوم الذي يمكن فيه استئناف السفر العابر عبر الحدود "في النهاية". لكنه يقول إن المناقشة ليست لهذا اليوم، وأن الناس على جانبي الحدود سيضطرون إلى الانتظار حتى تتراجع جائحة كوفيد-19.وأعادت محادثات ترودو الأخيرة مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومسؤولين أمريكيين آخرين إشعال الجدل حول إعادة فتح الحدود.ويأمل بايدن بحذر في أن تسمح جهود التطعيم المتسارعة للأمريكيين بالتجمع في مجموعات صغيرة بحلول نهاية الأسبوع الرابع من يوليو.وقال عضو الكونجرس عن نيويورك بريان هيجينز إنه ينبغي أن يكون من الممكن إعادة فتح الحدود بحلول ذلك الوقت، مع فتح جزئي قبل نهاية مايو.ومن الواضح، على الرغم من ذلك، أن هذا ليس في قمة اهتمامات مكتب رئيس الوزراء الكندي حاليا.وقال ترودو اليوم خلال مؤتمر صحفي في مونتريال: "نحن جميعا حريصون على السفر مرة أخرى"."لكنني أعتقد أننا جميعا سننتظر بصبر حتى يحين الوقت الذي يسمح لنا فيه الوضع الصحي بتخفيف القيود على الحدود دوليا، سيكون هذا في النهاية، ولكن ليس لليوم."