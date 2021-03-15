وزير العمل الجزائري: قانون الانتخابات يؤسس لمرحلة جديدة في البلاد

قال الهاشمي جعبوب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، اليوم، إن قانون الانتخابات الجديد يؤسس لمرحلة جديدة في البلاد ويضع حدا للمال الفاسد ويحرر الكوادر الحزبية من ظلم رؤساء أحزابهم في بيع القوائم الانتخابية.وأكد جعبوب في تصريح صحفي أن الجزائر قطعت خطوات مهمة في التغيير من خلال صدور الدستور الجديد وقانون الانتخابات الجديد ومرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية في 12 يونيو المقبل وهذه اللبنات تؤسس لمرحلة جديدة.وأوضح أن من أهم مكتسبات قانون الانتخابات الجديد البدء بتحرير الكوادر والأحزاب من المال الفاسد وبيع القوائم الانتخابية بالإضافة لفتح المجال أمام الشباب والجامعيين وضمان مكان داخل القوائم الانتخابية لهم، مشيرا إلى إلغاء نسبة الــ 4 % التي كانت تعفي الأحزاب الفائزة في الانتخابات السابقة من جمع التوقيعات على أساس أنها ساوت بين الأحزاب وتعطي الفرصة لذوي المصداقية والشعبية الصحيحة من أجل المشاركة في الحياة السياسية.وقال جعبوب إن "هذه رسالة قوية من الرئيس عبد المجيد تبون باعتبار أن الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة كان فيها ما فيها وبالتالي وفقا لمبدأ ما بني على باطل فهو باطل فقد ساوى بين جميع الأحزاب السياسية التي سنعرف حقيقتها من خلال انتخابات نزيهة وشفافة".واعتبر أن "قانون الانتخابات الجديد ألغى الإجراء الذي كان يخدش بسمعة وكرامة التمثيل النسائي بالمجلس الشعبي الوطني (نظام الكوتة) وأصبحت المرأة تعامل معاملة كاملة مثلها مثل الرجل وتمثل في البرلمان بأصوات الناخبين لا بجنسها"، مشيدا بوعي الجزائريين الذي خيب كل أصوات الداعين للفوضى والأجندات المشبوهة التي تريد المساس بالبلاد.