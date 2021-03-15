بدء احتفالية تكريم المرأة المصرية من قلب العاصمة الإدارية (صور)

بدأت منذ قليل احتفالية تكريم المرأة المصرية من قلب العاصمة الإدارية، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من نائبات مصر وبحضور تنسيقية شباب الأحزاب بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية.وكان وفد من نائبات مصر عضوات مجلس النواب قد بدأ زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وزيارة المنشآت الحكومية والسكنية للتأكيد على تقدير نائبات مصر للإنجازات التي تحققت.ويضم الوفد عدد كبير من النائبات بمختلف التيارات السياسية في تظاهرة دعم لمجهودات الدولة المصرية في مختلف المجالات، وخاصة مشروع القرن العاصمة الإدارية الجديدة، وتتواكب الزيارة مع قرب افتتاح وميلاد الجمهورية الجديدة وما تمثله من شريان جديد للحياة في مصر واستعراض النجاحات والإنجازات على أرض الواقع بسواعد المصريين إيذانًا بميلاد الجمهورية الجديدة على أرض العاصمة الإدارية.