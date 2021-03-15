بريطانيا: تحذيرات بضرورة تطبيق تحديثات خوادم بريد مايكروسوفت

شدد المركز القومي للأمن السيبراني بالمملكة المتحدة، على ضرورة تطبيق المؤسسات التي تستخدم نسخة خوادم البريد الخاص بشركة "مايكروسوفت" (Microsoft Exchange Server) التي تعرضت لهجوم إلكتروني، للتحديثات الأخيرة على وجه السرعة؛ لحماية شبكاتهم من الهجمات الإلكترونية.وأشار المركز وفق ما أورده موقع (زد دي نت) التقني - إلى أن أكثر من 3 آلاف من خوادم البريد الخاص بشركة مايكروسوفت التي تستخدمها المؤسسات في المملكة المتحدة لم تطبق بعد التحديثات، ما يجعلها عرضة للخطر من المهاجمين السيبرانيين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الثغرات الأمنية.وأوصى كذلك جميع المؤسسات التي تستخدم إصدارات تأثرت بالهجمات الأخيرة، بالبحث بشكل استباقي في أنظمتها بحثًا عن إشارات على وجود اختراق، في حالة تمكن المهاجمون من استغلال الثغرات الأمنية قبل تثبيت التحديثات.