«رجال الأعمال»: زيادة إنتاج مصانع مواد البناء الفترة المقبلة

أكد فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أهمية دور المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أنها ستؤدي إلى انتعاش السوق العقارية خلال الفترة المقبلة.أضاف فوزي، لـ"الدستور"، أن المبادرة ستسهل على محدودي الدخل شراء وحدة سكنية بقسط طويل وبفائدة منخفضة، فضلًا عن أنها ستؤدي إلى تشغيل عدد كبير من مصانع مواد البناء بالتالي سيحدث زيادة إنتاج للمصانع خلال الفترة المقبلة.