في يومه الثالث.. معرض الزهور ينعش ملاهي حديقة الأورمان

شهدت منطقة ألعاب حديقة الأورمان اليوم تواجدا كبيرا للأطفال والأسر في نزهة لطيفة لزوار معرض زهور الربيع في دورته الـ88 وسط أجواء احتفالية تسودها البهجة والسرور.وحرص العديد من الزوار على قضاء وقت ممتع مع أسرهم حيث افترش البعض أرضية الحديقة وتناولوا الوجبات والمشروبات والتقاط الصور التذكارية لهم.وافتتح معرض زهور الربيع، صباح اليوم السبت، في نسخته الـ88 بحديقة الأرومان في الجيزة، ذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة، وعدد من الوزراء والسفراء ونواب البرلمان.يشارك في المعرض هذا العام ما يقرب من 200 عارض وشركات في مجال اللاندسكيب والصبارات وزهور الزينة ومختلف أنواع التصنيع الغذائي، وكان قد شهد محيط الحديقة تكثيفا أمنيا منذ الصباح الباكر استعدادا لافتتاح المعرض واستقبال الزوار.