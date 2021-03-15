رئيس مياه القناة يتابع صيانة خط طرد محطة رافع بالقنيطرة غرب

تابع اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة أعمال الإصلاح بخط طرد محطة رافع مياه العكرة بالقنطرة غرب قطر 1500 مم، وتمت إعادة ضخ المياه لمدينة بورسعيد فور الانتهاء من أعمال الاصلاح.أضاف رئيس الشركة أن الطاقة التصميمية لمحطة رافع مياه العكرة بالقنطرة غرب نحو ٣٠٠ ألف متر مكعب يوم لتوفير مياه الشرب لبورسعيد، وذلك بعد تنفيذ أعمال التوسعات بالمحطة والصفوف الناقلة لسد احتياجات المحافظة نتيجة للزيادة السكانية والتوسع العمرانى لمحافظة بورسعيد، حيث تم إنشاؤها بطاقة تصميمية 150 ألف متر مكعب يوم.أضاف أن محطة رافع مياه العكرة بالقنطرة غرب تغذى خزان الرسوة بمدينة بورسعيد والذى يعد بمثابة خزان احتياطى استراتيجى للمياه تبلغ سعته 50 ألف متر مكعب، حيث يكفى الخزان لتعويض النقص وضمان توفير المياه امام محطة الرسوة لمدة 3 ساعات فى حالة حدوث أي أعطال طارئة بمحطة رافع مياه العكرة بالقنطرة غرب.وأكد اللواء عبدالحميد عصمت أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاث على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240 كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك).