«التأمينات»: زيادة المعاشات 13% ستطبق من يوليو المقبل

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن قرار رئيس الجمهورية بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13 % تتكلف 31 مليار جنيه، سيتم تطبيقه يوليو المقبل.أضاف عوض، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه فى شهر يوليو من كل عام يتم زيادة المعاشات، لافتًا إلى أنه يتم بدء عمل دراسات نسبة الزيادة فى شهر يناير، لتوضيح الامكانيات والنظام المالى حتى يتم معرفة الزيادة التى سيتم تحديدها وتحديد معدل التضخم الذى حدث العام الماضي.ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية إلى أن معدل التضخم العام الماضى كان 5.1%، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بأن تكون زيادة معاشات 2021 بنحو 13 %، تعوض نسبة الـ5% الخاصة بالتضخم، ويكون هناك زيادة فى الدخل الحقيقى لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بالفرق بينهم.أشار إلى أن إجمالى تكلفة الزيادة 31 مليار جنيه يستفيد منها 10 ونصف مليون مواطن، مؤكدًا أن بداية صرف زيادة المعاشات 2021، فى يوليو القادم.وأكد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أن المادة 35 من قانون المعاشات نصت على زيادة المعاشات كالتالى:- تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%.- كما نص القانون على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة، منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي، نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به.